Правила життя за полліанною (10 пунктів) помогите плиз
Українська література
Правила життя за полліанною (10 пунктів) помогите плиз
Ответ(ы):
Гость:
1.збагачувати власний всесвіт; 2.завжди бути доброзичливою; 3. радіти життю; 4. завжди у всьому знаходити позитив 5.бути стійкими і незламними за будь-яких обставин; 6. Гра в радість ; 7. бажання змінити світ на краще; 8.віра в прекрасне майбутнє; 9. завжди бути щирою; 10. Бажання жити і радіти
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