Правила життя за полліанною (10 пунктів) помогите плиз

Гость: Гость:

1.збагачувати власний всесвіт; 2.завжди бути доброзичливою; 3. радіти життю; 4. завжди у всьому знаходити позитив 5.бути стійкими і незламними за будь-яких обставин; 6. Гра в радість ; 7. бажання змінити світ на краще; 8.віра в прекрасне майбутнє; 9. завжди бути щирою; 10. Бажання жити і радіти