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Правило поведения в обществе
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Правило поведения в обществе
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Гость:
В лифте если вы ближайший к кнопкам то спросите на какую нажать
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