Право В параграфе говорится что политические партии получившие места в парламе??те обладают мощным ресурсом. Объясните в чем преимущества политической партии побидившей на выборах как института гражданского общества
Право
Право В параграфе говорится что политические партии получившие места в парламе??те обладают мощным ресурсом. Объясните в чем преимущества политической партии побидившей на выборах как института гражданского общества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем больше членов одной партии в парламенте, тем большее влияние имеет эта партия. А если она блияет большое влияние, собственно, она может предлагать какие-то законы или еще что нибуть в своих интересах, так как надо членам этой партии
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