Празднику для детского сада купили 37 килограмм Пряников что на 18 кг больше чем конфет и на 6 килограмм меньше чем яблок Сколько всего килограммов Пряников конфет и яблок купили для детского сада
Математика
Празднику для детского сада купили 37 килограмм Пряников что на 18 кг больше чем конфет и на 6 килограмм меньше чем яблок Сколько всего килограммов Пряников конфет и яблок купили для детского сада
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конфеты: 37-18=19кг яблоки: 37+6=43 кг всего: 37+19+43=99 кг
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