Празднику для детского сада купили 37 килограмм Пряников что на 18 кг больше чем конфет и на 6 килограмм меньше чем яблок Сколько всего килограммов Пряников конфет и яблок купили для детского сада

Математика

Празднику для детского сада купили 37 килограмм Пряников что на 18 кг больше чем конфет и на 6 килограмм меньше чем яблок Сколько всего килограммов Пряников конфет и яблок купили для детского сада

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