Предложение на слово слева, проливной дождь, вокзал, местоимения

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Предложение на слово слева, проливной дождь, вокзал, местоимения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сидел слева от остановки и читал книгу Иногда, идя домой, мы попадаем под проливной дождь Меня провожал друг,когда я шла на вокзал Мы на прошлом уроке учили местоимения 
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