Предложение с фразеологизмом взять себя в руки
Русский язык
Предложение с фразеологизмом взять себя в руки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Даша успокойся и возьми себя в руки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу:Для варки варенья на 3стакана варенья берут 2 ст. Сахарного песка.сколько надосахарного песка на 24кг смородины. Уровнение...
Русский язык
Математика
В первой книге было 18 сказок, а во второй - 9 на сколько меньше сказок во второй книге, чем в первой?на больше сказок в первой книге, чем во второй?
Русский язык
Помогите пожалуйста Прочитайте текст Перепишите вставляя пропущенные буквы подчеркните слова с чередующимися гласными в корне Выделите корни и объя...
Математика