Предложение со словами водянистый земной земляной
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Предложение со словами водянистый земной земляной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькая девочка жалуется на водянистые пузырьки, которые оставил на руке ожог крапивы. Земной поклон отвесила девушка вошедшим гостям. Земляной вал защищал город от наводнения.
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