Предложение в котором есть разносклоненное существительное 1.Брат учит уроки 2.С??стра читает журнал 3.мама купила новую книгу 4.имя дается человеку при рожлении помогите пожалуйста!!!

Русский язык

Предложение в котором есть разносклоненное существительное 1.Брат учит уроки 2.С??стра читает журнал 3.мама купила новую книгу 4.имя дается человеку при рожлении помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость