Предложение в котором есть разносклоненное существительное 1.Брат учит уроки 2.С??стра читает журнал 3.мама купила новую книгу 4.имя дается человеку при рожлении помогите пожалуйста!!!

Русский язык
Предложение в котором есть разносклоненное существительное 1.Брат учит уроки 2.С??стра читает журнал 3.мама купила новую книгу 4.имя дается человеку при рожлении помогите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четвертое, слово ИМЯ
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