Предложения со словами по-моему,к сожалению,к удивлению,во-первых,во-вторых
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Предложения со словами по-моему,к сожалению,к удивлению,во-первых,во-вторых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему завтра будет холодно. К сожалению , начался дождь. К удивлению , он явился в школу, Во-первых, я сделала задание. Во-вторых , не надо кричать . Ставлю запятые , потому что это вводные слова
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