Синоним к слову сообщил

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Синоним к слову сообщил
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказал,расказал,доложил,
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