Всё лето цветут какие одуванчики?

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Всё лето цветут какие одуванчики?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яркие,солнечные,как огоньки,пушистые выбирай хо ть что
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