Предложения со словами требование довольный заточение
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Предложения со словами требование довольный заточение
Ответ(ы):
Гость:
Для устройства на работу нужны определенные требования.Мой пёс остался довольный после хорошей прогулки в парке. Люди находящиеся в заточении, лишены свободы.
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