Возведите число 2 в -6 степень
Математика
Возведите число 2 в -6 степень
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какую часть составляют: а) 7 дм2 от квадратного метра; б) 19 см3 от кубического деци??етра; в) 9 ц от 4 т ? Помогите пожалуйста!!! Даю 60 б...
Русский язык
Запишите прилагательные Калмы..кий, абха..ский, завод..ской, горня..кий, сло..кий, к??на..ский, де..ский, узбе..ский, турис..ский
Русский язык