Найдите длину математического маятника, период колебаний которого 2 с.
Физика
Найдите длину математического маятника, период колебаний которого 2 с.
Ответ(ы):
Гость:
l = (g * T^2) 2П^2l = (9,8 * 4) 38,4384 = 1 (м)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме элемента 2 электрона 5 электрона соответствует: А) Кремнию Б)Азоту В)Фосфору Г)Углероду
Русский язык
Укажите род (только не пишите общий род)конкретно м.р ж.р или ср.р непоседа,докт??р,кенгуру,пенальти,колибри,Тбилиси,шимпанзе,ЮНЕСКО,конферан...