Укажите род (только не пишите общий род)конкретно м.р ж.р или ср.р непоседа,докт??р,кенгуру,пенальти,колибри,Тбилиси,шимпанзе,ЮНЕСКО,конферансье,кофе,протеже,драже

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Укажите род (только не пишите общий род)конкретно м.р ж.р или ср.р непоседа,докт??р,кенгуру,пенальти,колибри,Тбилиси,шимпанзе,ЮНЕСКО,конферансье,кофе,протеже,драже

Автор: Гость