Некоторые дети из нашего класса отправляются на несколько дней в Москву, повидать несколько мест. Это поездка для 7 - 11 класса. Учительница сказала, что может и нас взять, кто захочет. Я поеду. С 7- 11 классом я лажу. НО ! Из ...
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Некоторые дети из нашего класса отправляются на несколько дней в Москву, повидать несколько мест. Это поездка для 7 - 11 класса. Учительница сказала, что может и нас взять, кто захочет. Я поеду. С 7- 11 классом я лажу. НО ! Из нашего класса поедет мой враг. Что делать, если вдруг придётся с ней делить спальню в гостинице, ночевать в одном купе и ходить на экскурсии? Понимаете, у нас с ней очень вражеские отношения
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