Удалось ли создателям мультфильма Левша передать основную мысль произведения Ле??ша

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Лесков хотел показать главное, что составляет силу русской нации. Что же это? Талантливость русского человека, выносливость, стоицизм, благочестивость, самоотверженность, верность данному слову, чувство национальной гордости и человеческого достоинства - эти черты присущи не только Левше, но и всему народу русскому. (В сказе Левша блоху аглицкую подковал) . И вместе с тем писатель старается ответить на вопрос: кто и что ведет к гибели талантливого русского человека. (Левша умирает в больнице для бедных) . Левша - синоним таланта, мастерства.