Миша с мамой отправились к бабушке в гости. От своей станции метр до станции перес??дки они поехали 6 станций, что составляет третью часть всех станций на пути к бабушке. Сколько станций метро должны проехать Миша с мамой

Математика

Миша с мамой отправились к бабушке в гости. От своей станции метр до станции перес??дки они поехали 6 станций, что составляет третью часть всех станций на пути к бабушке. Сколько станций метро должны проехать Миша с мамой

Автор: Гость