Миша с мамой отправились к бабушке в гости. От своей станции метр до станции перес??дки они поехали 6 станций, что составляет третью часть всех станций на пути к бабушке. Сколько станций метро должны проехать Миша с мамой

Математика
Миша с мамой отправились к бабушке в гости. От своей станции метр до станции перес??дки они поехали 6 станций, что составляет третью часть всех станций на пути к бабушке. Сколько станций метро должны проехать Миша с мамой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если 6 это треть, то все станции находятся так: 6*3 и получается 18 станут до бабушки.
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