Расскажите о человеке которого вы любите

Обществознание
Расскажите о человеке которого вы любите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я люблю свою маму потому что она во первых моя мама как можно не любить свою маму и своих родственников дальше продолжи сам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Диалог на тему: Сенің әуес ісің қандай?
Ответить
Математика
Миша с мамой отправились к бабушке в гости. От своей станции метр до станции перес??дки они поехали 6 станций, что составляет третью часть всех ста...
Ответить
Литература
Удалось ли создателям мультфильма Левша передать основную мысль произведения Ле??ша
Ответить
История
Особенности Реформации в Англии? и основные направления политики английской королевы Елизаветы 1? Ответьте пожалуйста!!! ДАЮ 50 БАЛЛОВ!!!
Ответить
Русский язык
Просклонять словосочетание зимнее небо
Ответить