Расскажите о человеке которого вы любите
Обществознание
Расскажите о человеке которого вы любите
Ответ(ы):
Гость:
Я люблю свою маму потому что она во первых моя мама как можно не любить свою маму и своих родственников дальше продолжи сам
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