Продолжите пословицу:"Не родом богатырь славен,а...

Литература
Продолжите пословицу:"Не родом богатырь славен,а...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не родом богатырь славен,а подвигом
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