Продолжите пословицу:"Не родом богатырь славен,а...
Литература
Продолжите пословицу:"Не родом богатырь славен,а...
Ответ(ы):
Гость:
Не родом богатырь славен,а подвигом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите!! Сущиствительное плюс прилагательное на казахском про валенки, тёплын валенки нельзя!
Другие предметы
Некоторые дети из нашего класса отправляются на несколько дней в Москву, повидать несколько мест. Это поездка для 7 - 11 класса. Учительница сказал...
Обществознание
Қазақ тiлi