В 1 комнате 3 лампочки во 2 4.. сколько лампочек во 2 клмнатк
Математика
В 1 комнате 3 лампочки во 2 4.. сколько лампочек во 2 клмнатк
Ответ(ы):
Гость:
В двух 3+4=9 лампочек
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