В 1 комнате 3 лампочки во 2 4.. сколько лампочек во 2 клмнатк

Математика
В 1 комнате 3 лампочки во 2 4.. сколько лампочек во 2 клмнатк
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В двух 3+4=9 лампочек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Некоторые дети из нашего класса отправляются на несколько дней в Москву, повидать несколько мест. Это поездка для 7 - 11 класса. Учительница сказал...
Ответить
Обществознание
Расскажите о человеке которого вы любите
Ответить
Қазақ тiлi
Диалог на тему: Сенің әуес ісің қандай?
Ответить
Математика
Миша с мамой отправились к бабушке в гости. От своей станции метр до станции перес??дки они поехали 6 станций, что составляет третью часть всех ста...
Ответить
Литература
Удалось ли создателям мультфильма Левша передать основную мысль произведения Ле??ша
Ответить