Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме элемента 2 электрона 5 электрона соответствует: А) Кремнию Б)Азоту В)Фосфору Г)Углероду

Химия

Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме элемента 2 электрона 5 электрона соответствует: А) Кремнию Б)Азоту В)Фосфору Г)Углероду

Автор: Гость