Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме элемента 2 электрона 5 электрона соответствует: А) Кремнию Б)Азоту В)Фосфору Г)Углероду
Химия
Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме элемента 2 электрона 5 электрона соответствует: А) Кремнию Б)Азоту В)Фосфору Г)Углероду
Ответ(ы):
Гость:
Числу электронов равен порядковый номер На 7 порядковом номере расположен азот. Ответ: б.
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