Какую часть составляют: а) 7 дм2 от квадратного метра; б) 19 см3 от кубического деци??етра; в) 9 ц от 4 т ? Помогите пожалуйста!!! Даю 60 баллов)))

Гость: Гость:

А) 1 квадратный дециметр - это одна сотая квадратного метра, то есть 7 квадратных дециметров - это 7/100 квадратного метра б) 1 кубический сантиметр - это 1/1000 кубического дециметра, то есть 19 кубических сантиметров - это 19/1000 квадратного дециметра в) 9 центнеров - это 900 килограмм, 4 тонны - это 4000 килограмм, то есть 900/4000 = 9/40