Запиши существительные во множественном и единственном числе,укажи род. Кузнецы,поезда,окна,стёкла,леса,орехи,школы,моря,песни,поля.
Русский язык
Запиши существительные во множественном и единственном числе,укажи род. Кузнецы,поезда,окна,стёкла,леса,орехи,школы,моря,песни,поля.
Ответ(ы):
Гость:
Кузнецы-кузнец,поезда-поездки,окна-окно,стёкла-стекло,леса-лес,орехи-орех,школы-школа,моря-море,песни-песня,поля-поле
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Какую часть составляют: а) 7 дм2 от квадратного метра; б) 19 см3 от кубического деци??етра; в) 9 ц от 4 т ? Помогите пожалуйста!!! Даю 60 б...
Русский язык
Запишите прилагательные Калмы..кий, абха..ский, завод..ской, горня..кий, сло..кий, к??на..ский, де..ский, узбе..ский, турис..ский
Русский язык