Предложения со составными именными сказуемыми:ЯВЛЯТЬСЯ ОБРАЗЦОМ,СТАНОВИТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ. Пожалуйста нужно срочно!!

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Предложения со составными именными сказуемыми:ЯВЛЯТЬСЯ ОБРАЗЦОМ,СТАНОВИТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ. Пожалуйста нужно срочно!!

Автор: Гость