Предложения со составными именными сказуемыми:ЯВЛЯТЬСЯ ОБРАЗЦОМ,СТАНОВИТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ. Пожалуйста нужно срочно!!
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Предложения со составными именными сказуемыми:ЯВЛЯТЬСЯ ОБРАЗЦОМ,СТАНОВИТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ. Пожалуйста нужно срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта книга является образцом русского классицизма. Павел Дмитриевич становится специалистом в области хирургии.
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