Предлоги никогда относятся к....а)именам существительным б)местоимениям в)именам числительным г) глаголам
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Предлоги никогда относятся к....а)именам существительным б)местоимениям в)именам числительным г) глаголам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
г) глаголам...................................
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