Составь задачу при решении которой надо выполнить сложение или вычитание и делен??е

Математика
Составь задачу при решении которой надо выполнить сложение или вычитание и делен??е
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама купила 8 яблок и 6 груш на сколько большо груш. ответ на 2
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