Какое количество теплоты потребуется, чтобы в алюминиевойм котелке массой 200 г на??реть 1,5 л воды от 20 с до кипения

Физика
Какое количество теплоты потребуется, чтобы в алюминиевойм котелке массой 200 г на??реть 1,5 л воды от 20 с до кипения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=Cm(t2-t1)=4200*1.5*80=504000Дж m=ρ*V=1000*0.0015=1.5кг Q2=Cm(t2-t1)=920*0.2*80=14720Дж Q=Q1+Q2=504000+14720=518720Дж
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