Какое количество теплоты потребуется, чтобы в алюминиевойм котелке массой 200 г на??реть 1,5 л воды от 20 с до кипения

Физика

Какое количество теплоты потребуется, чтобы в алюминиевойм котелке массой 200 г на??реть 1,5 л воды от 20 с до кипения

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