Тело, движущееся со скоростью 10м/с, приобретает ускорение 0,1м/с^2. определить путь, ??ройденный этим телом через 30 с движения с ускорением
Физика
Тело, движущееся со скоростью 10м/с, приобретает ускорение 0,1м/с^2. определить путь, ??ройденный этим телом через 30 с движения с ускорением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь определяем по формуле S=v0*t+(a*t^2)/2 S=10*30+(0.1*30^2)/2=300+45=345 м
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