Тело, движущееся со скоростью 10м/с, приобретает ускорение 0,1м/с^2. определить путь, ??ройденный этим телом через 30 с движения с ускорением

Физика

Тело, движущееся со скоростью 10м/с, приобретает ускорение 0,1м/с^2. определить путь, ??ройденный этим телом через 30 с движения с ускорением

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