Назовите славянские племена вошедшие в первые славянские государства. название каких племен вы можете объяснить??

История
Назовите славянские племена вошедшие в первые славянские государства. название каких племен вы можете объяснить??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поляне-живущие в полях древляне-живущие в лесах полочане-от звания реки Полота Названия восточнославянских племён часто были связаны с местностью , где они жили
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