Срооооочно .ОТВЕРГАЮТ ИЛИ ПОТВЕРЖДАЮТ ДАННЫЕ АРХЕОЛОГИ СВЕДЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ИСТО??НИКОВ О ПОТОПЕ???
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Срооооочно .ОТВЕРГАЮТ ИЛИ ПОТВЕРЖДАЮТ ДАННЫЕ АРХЕОЛОГИ СВЕДЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ИСТО??НИКОВ О ПОТОПЕ???
Ответ(ы) на вопрос:
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