Срооооочно .ОТВЕРГАЮТ ИЛИ ПОТВЕРЖДАЮТ ДАННЫЕ АРХЕОЛОГИ СВЕДЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ИСТО??НИКОВ О ПОТОПЕ???

Другие предметы
Срооооочно .ОТВЕРГАЮТ ИЛИ ПОТВЕРЖДАЮТ ДАННЫЕ АРХЕОЛОГИ СВЕДЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ИСТО??НИКОВ О ПОТОПЕ???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оооооооттттттвввввввеееерррггггаааюююттт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
По одной строчке стихотворения Вспомни и напиши название произведения и его авто??а 1 и молния грозно тебя обвивала автор название
Ответить
История
Назовите славянские племена вошедшие в первые славянские государства. название каких племен вы можете объяснить??
Ответить
Другие предметы
Сочинение на тему ,, Золотое правило нравственности,,
Ответить
Қазақ тiлi
Составить вопросы по алдар косе, срочно
Ответить
Английский язык
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! 2.1
Ответить