Неэлектролит-это 1) фосфорная кислота 2) гидроксид калия 3) магний 4) сульфат натрия ???

Химия
Неэлектролит-это 1) фосфорная кислота 2) гидроксид калия 3) магний 4) сульфат натрия ???
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 Электролитами являются кислоты, соли, основания
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