Неэлектролит-это 1) фосфорная кислота 2) гидроксид калия 3) магний 4) сульфат натрия ???
Химия
Неэлектролит-это 1) фосфорная кислота 2) гидроксид калия 3) магний 4) сульфат натрия ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 Электролитами являются кислоты, соли, основания
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Отец старше своего сына на 4 раза, их общий возраст 50 лет, через сколько лет отец бу??ет старше на 2 раза своего сына?
Українська література
Қазақ тiлi
Физика
Тело, движущееся со скоростью 10м/с, приобретает ускорение 0,1м/с^2. определить путь, ??ройденный этим телом через 30 с движения с ускорением