Склади і запиши план казки "царівна- жаба".

Гость: Гость:

1)Царський наказ синам.2)Вдалий вибір старших братів.3)Жаба в наречених у Івана-царевича.4)Цар перевіряє майстерність невісток в випічці хліба.5)Чи вміють невістки ткати килими.6)Сини повинні привести своїх дружин на бенкет.Царський бенкет.7)ван-царевич спалює шкіру жаби.8)Іван-царевич зустрічає дідка.9)Як Івану допомагають тварини.10)Іван-царевич і баба Яга.11)Дуб Кащея.12)Повернення Івана-царевича.