Склади і запиши план казки "царівна- жаба".
Українська література
Склади і запиши план казки "царівна- жаба".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Царський наказ синам.2)Вдалий вибір старших братів.3)Жаба в наречених у Івана-царевича.4)Цар перевіряє майстерність невісток в випічці хліба.5)Чи вміють невістки ткати килими.6)Сини повинні привести своїх дружин на бенкет.Царський бенкет.7)ван-царевич спалює шкіру жаби.8)Іван-царевич зустрічає дідка.9)Як Івану допомагають тварини.10)Іван-царевич і баба Яга.11)Дуб Кащея.12)Повернення Івана-царевича.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Физика
Тело, движущееся со скоростью 10м/с, приобретает ускорение 0,1м/с^2. определить путь, ??ройденный этим телом через 30 с движения с ускорением
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Make questions out of these sentences. 1. These trousers haven't been worn by Mike for a long time. Why ...2. The report that...
Другие предметы