Склади і запиши план казки "царівна- жаба".

Українська література
Склади і запиши план казки "царівна- жаба".
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Гость:
1)Царський наказ синам.2)Вдалий вибір старших братів.3)Жаба в наречених у Івана-царевича.4)Цар перевіряє майстерність невісток в випічці хліба.5)Чи вміють невістки ткати килими.6)Сини повинні привести своїх дружин на бенкет.Царський бенкет.7)ван-царевич спалює шкіру жаби.8)Іван-царевич зустрічає дідка.9)Як Івану допомагають тварини.10)Іван-царевич і баба Яга.11)Дуб Кащея.12)Повернення Івана-царевича.
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