Отец старше своего сына на 4 раза, их общий возраст 50 лет, через сколько лет отец бу??ет старше на 2 раза своего сына?
Математика
Отец старше своего сына на 4 раза, их общий возраст 50 лет, через сколько лет отец бу??ет старше на 2 раза своего сына?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаем методом подбора. Предположим отцу 40 лет. 1) 40:4=10 (лет) сыну Допустим, через 20 лет отец станет старше сына в 2 раза. 2) 10+20=30 (лет) будет сыну, когда он станет в 2 раза младше отца 3) 40+20=60 (лет) будет отцу, когда он станет старше сына в 2 раза 4) 60:30=2 (р.) Ответ: через 20 лет отец будет старше сына в 2 раза.
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