Капитан Врангель загрузил на свой корабль в трёх ящиках 39 кг авокадо.В первом ящике авокадо было в 1,5 раза больше, чем во втором,а во втором-на 4 кг меньше,чем в третьем.Сколько килограммов авокадо было в первом ящике?

Алгебра

Капитан Врангель загрузил на свой корабль в трёх ящиках 39 кг авокадо.В первом ящике авокадо было в 1,5 раза больше, чем во втором,а во втором-на 4 кг меньше,чем в третьем.Сколько килограммов авокадо было в первом ящике?

Автор: Гость