Капитан Врангель загрузил на свой корабль в трёх ящиках 39 кг авокадо.В первом ящике авокадо было в 1,5 раза больше, чем во втором,а во втором-на 4 кг меньше,чем в третьем.Сколько килограммов авокадо было в первом ящике?
Алгебра
Капитан Врангель загрузил на свой корабль в трёх ящиках 39 кг авокадо.В первом ящике авокадо было в 1,5 раза больше, чем во втором,а во втором-на 4 кг меньше,чем в третьем.Сколько килограммов авокадо было в первом ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 35*1,5=58,5 2)58,5:4=11,625
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