Перечисли основные виды деятельности человека;.
Обществознание
Перечисли основные виды деятельности человека;.
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1) Труд 2) Отдых 3) Игра 4) Творчество 5) Образование
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