Помогите пожалуста! 1) Задания Тело свободно падает с высоты 500 м. Какое расстоян??е он проходит за последние две секунды падения 2)Задания Из города А в город Б автобус движется со скоростью 60 км / ч, а обратно-со скорос...

Физика

Помогите пожалуста! 1) Задания Тело свободно падает с высоты 500 м. Какое расстоян??е он проходит за последние две секунды падения 2)Задания Из города А в город Б автобус движется со скоростью 60 км / ч, а обратно-со скоростью 80 км / ч. Найти среднюю скорость движения. Помогите пожалуйста! За правильный ответ с меня 10 баллов и "Спасибо" (укр.) 1)Тіло вільно падає з висоти 500 м . Яку відстань воно проходить за останні дві секунди падіння 2)З міста А до міста Б автобус рухається зі швидкістю 60 км/год,а назад-зі швидкістю 80 км/год. Знайти середню швидкість руху.

Автор: Гость