Как пишется остаток при деление в столбик
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Как пишется остаток при деление в столбик
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Гость:
Остаток пишется вот так: 12 |5 -10 |2 2 | |
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