Как пишется остаток при деление в столбик

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Как пишется остаток при деление в столбик
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Гость:
Остаток пишется вот так: 12  |5 -10 |2     2 |       |
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