Проинтегрируйте номер 1.
Алгебра
Проинтегрируйте номер 1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта задача не имеет решения. Заданная функция не имеет предела при х=0. Выражение Переменная в знаменателе не может равняться нулю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Предлоги никогда относятся к....а)именам существительным б)местоимениям в)именам числительным г) глаголам
Математика
Русский язык
Физика
Помогите пожалуста! 1) Задания Тело свободно падает с высоты 500 м. Какое расстоян??е он проходит за последние две секунды падения 2)Задания ...