Проинтегрируйте номер 1.

Алгебра
Проинтегрируйте номер 1.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта задача не имеет решения. Заданная функция не имеет предела при х=0. Выражение  Переменная в знаменателе не может равняться нулю.
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