У Кости n открыток,у Игоря-на 8 открыток меньше,чем у Кости,а у Наташи- на 15 открыток больше,чем у Кости.У Наташи столько же открыток,сколько у Кости и Игоря вместе n ---- у де
Математика
У Кости n открыток,у Игоря-на 8 открыток меньше,чем у Кости,а у Наташи- на 15 открыток больше,чем у Кости.У Наташи столько же открыток,сколько у Кости и Игоря вместе n ---- у де
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть n (откр.)- у Кости, тогда (n-8) откр. у Игоря, (n+15) откр. у Наташи. Зная, что у Наташи столько же открыток,сколько у Кости иИгоря вместе, составим и решим математическую модель(уравнение): n+n-8=n+15 n=23 23 открытки- у Кости 23-8=15 (откр.)- у Игоря 23+15=38 (откр.)- у Наташи Ответ: 23 открытки, 15 открыток, 38 открыток
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