Предложите способ получения диизопропилового эфира из пропаналя без использования других органических веществ. Напишите уравнения реакций и укажите условия их протекания.

Химия
Предложите способ получения диизопропилового эфира из пропаналя без использования других органических веществ. Напишите уравнения реакций и укажите условия их протекания.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Номер 1112 помогите !!!
Ответить
Биология
Клетки бактерий в отличие от растительных клеток не имеют
Ответить
Другие предметы
Ребята, подскажите как ТУТ аватару поставить?))
Ответить
Другие предметы
Реферат на тему охрана почв
Ответить
Биология
Как происходит размножение малощетинковых червей помогите плизз срочно заранее ??пасибо
Ответить