Предложите способ получения диизопропилового эфира из пропаналя без использования других органических веществ. Напишите уравнения реакций и укажите условия их протекания.
Химия
Предложите способ получения диизопропилового эфира из пропаналя без использования других органических веществ. Напишите уравнения реакций и укажите условия их протекания.
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