Представь, что на рынок пришли пекарь, кузнец,и гончар, чтобы обменяться своими то??арами. пекарю нужна кочерга, кузнецу глиняный кувшин, а гончару- хлеб. как они будут обмениваться?

Русский язык

Представь, что на рынок пришли пекарь, кузнец,и гончар, чтобы обменяться своими то??арами. пекарю нужна кочерга, кузнецу глиняный кувшин, а гончару- хлеб. как они будут обмениваться?

Автор: Гость