Представить многочлен в стандартном виде 25-12x+(x-5)(x+5)-(5-x)²
Алгебра
Представить многочлен в стандартном виде 25-12x+(x-5)(x+5)-(5-x)²
Ответ(ы):
Гость:
25-12x+x²-10-10-2•5•x+x²
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