Представьте B виде несократимой обыкновенной дроби:0,15;0,008;0,35;1,025.
Математика
Представьте B виде несократимой обыкновенной дроби:0,15;0,008;0,35;1,025.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,15=15/100=3/20; 0,008=8/1000=1/25; 0,35=35/100=7/20; 1,025=1025/1000=1(1/40) то есть одна целая одна сороковая
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