Представьте, что вы участвуете в научной экспедиции в глубь земли. Напишите письм?? другу в котором вы опишите это путешествие и свои ощущения.
География
Представьте, что вы участвуете в научной экспедиции в глубь земли. Напишите письм?? другу в котором вы опишите это путешествие и свои ощущения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет, пиши значит так,"Привет дорогой друг,ты не когда не поверишь где я нахожусь . Меня отправили в экспедицию в глубь земли, тут здорово. Я узнал стока нового..." дальше придумывай сам(а)
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