Мои представление о замечательном тренере по футболу
Русский язык
Мои представление о замечательном тренере по футболу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тренер должен быть очень техничный и грамотный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 7 днів 8 бурундуків перенесли в нірки 1960 горіхів порівну кожний. Скільки горіхів перенесе в нірку 1 бурундук за 21 день?
Алгебра
Решите уравнения пожалуйста)) а)0.7*(-5+3x)=1.4x б)2*(4-1,9x)=0,1*(-2x+8) в)-4,8x+8=1,6x-11,2 г)2*(0,6x-3)=3*(-0,1x+3)
Русский язык