Просклонять словосочетание оба ботинка

Русский язык
Просклонять словосочетание оба ботинка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. оба ботинки Р.п. обеих ботинок Д.п. обеим ботинкам В.п. оба ботинка Т.п. обеими ботинками П.п. об обоих ботинках
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