Просклонять словосочетание оба ботинка
Русский язык
Просклонять словосочетание оба ботинка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. оба ботинки Р.п. обеих ботинок Д.п. обеим ботинкам В.п. оба ботинка Т.п. обеими ботинками П.п. об обоих ботинках
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Две моторные лодки отошли от пристани на озере одновременно в противоположных на??равлениях через 3 часа расстояние между ними было 87 километров Н...
Математика
Математика
В двух корзинах 13,16 кг ягод.В одной корзине на 0,2 кг ягод меньше,чем в другой. Сколько килограмм ягод в каждой корзине?