Найди такое число, чтобы разность между ним и произведением его на 5/12 была равно 35
Математика
Найди такое число, чтобы разность между ним и произведением его на 5/12 была равно 35
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - число х-5х/12=35 (12х-5х)/12=35 7х=35*12 7х=420 х=60
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