В двух корзинах 13,16 кг ягод.В одной корзине на 0,2 кг ягод меньше,чем в другой. Сколько килограмм ягод в каждой корзине?
Математика
В двух корзинах 13,16 кг ягод.В одной корзине на 0,2 кг ягод меньше,чем в другой. Сколько килограмм ягод в каждой корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х кг ягод в первой корзине (х-0,2) кг во второй х+(х-0,2)=13,16 2х=13,16+0,2 2х=13,36 х=6,68 кг в первой корзине 6,68-0,2=6,48 кг во второй корзине
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