В двух корзинах 13,16 кг ягод.В одной корзине на 0,2 кг ягод меньше,чем в другой. Сколько килограмм ягод в каждой корзине?

Математика

В двух корзинах 13,16 кг ягод.В одной корзине на 0,2 кг ягод меньше,чем в другой. Сколько килограмм ягод в каждой корзине?

Автор: Гость