Решите уравнения пожалуйста)) а)0.7*(-5+3x)=1.4x б)2*(4-1,9x)=0,1*(-2x+8) в)-4,8x+8=1,6x-11,2 г)2*(0,6x-3)=3*(-0,1x+3)
Алгебра
Решите уравнения пожалуйста)) а)0.7*(-5+3x)=1.4x б)2*(4-1,9x)=0,1*(-2x+8) в)-4,8x+8=1,6x-11,2 г)2*(0,6x-3)=3*(-0,1x+3)
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Гость:
Решение во вложении) Удачи.
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